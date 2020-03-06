Maratonda ilk Çorumlu kadın

Daha önce çeşitli koşulara katılmış olan Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, “maraton koşan ilk Çorumlu kadın” unvanını da taşıyor.

Diş hekimi Gökbulut, Çorum’un unutulmaz Beden Terbiyesi Bölge Müdürü (şimdiki adıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü) merhum Macit Çağlar’ın kızı, Şule Çağlar, Emel Çağlar Ölçer ve Şahika Çağlar’ın kız kardeşleri.

Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, Los Angeles’ta oğulları mimar Çağlar Gökbulut ve sinemacı Sarper Gökbulut ile birlikte yaşıyor ve diş hekimliğini sürdürüyor. Eşi Dr. Hamdi Gökbulut ise Türkiye’de göreve devam ediyor ve İstanbul ile Los Angeles arasında mekik dokuyor. (Haber Merkezi)