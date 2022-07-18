Marangozhaneye malzeme alındı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda yapıldı.

Çorum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü deposuna teslim edilecek 32 kalem malzeme için ihaleye FMB Hırdavat Makine Elektrik İnşaat firması katıldı. Yaklaşık maliyeti 805 bin 718 TL olan ihalede firma 1 milyon 199 bin 900 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmaya resmi yazıyla bildirileceğini dile getirdi.

(Ömür SOYTEMİZ)

