Mantarlara dikkat çekilecek

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında mantar zehirlenmelerinin önüne geçilmek maksadıyla duyurularla halkın bilgilendirilmesi yönünde kararlar alındı.

Vali Yardımcısı Erdinç yönetimindeki toplantıda alınan kararlar Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Buna göre yapılan açıklamada: “1- İçinde bulunduğumuz mevsim şartlarına bağlı olarak doğada kendiliğinden yetişen mantarların tüketiminin artabileceği, buna bağlı olarak zehirlenmelerin meydana gelebileceği, ciddi sağlık sorunlarının yaşanabileceği göz önüne alınarak;

a) Mantar zehirlenmesine bağlı vakalarının ve buna bağlı sağlık sorunlarının yaşanmaması için doğada kendiliğinden yetişen, türü bilinmeyen mantarların tüketilmemesi konusunda halkın bilgilendirilmesine,

b) Doğada kendiliğinden yetişen, türü bilinmeyen mantarların İlimizde tüketiminin ve satışının önlenmesi için; İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ile Belediye Başkanlığı denetim ekiplerince muhtemel satış yerlerinde gerekli denetimlerin yapılmasına, üreticisi, imal ve son kullanma tarihi etiketinde belirtilen kültür mantarlarının tercih edilmesi hususunda halkın bilgilendirilmesine,

c) Zehirlenme vakası yaşanması durumunda zaman kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesine, 114 telefon numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezinin aranmasına, bu hususların sağlık kurum ve kuruluşları tarafından halka duyurulmasına,

2- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, İl Garnizon Komutanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” görüşlerine yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

