Mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Çatkara köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araziden toplanan mantarları yiyen 73 yaşındaki Mustafa Güler ve 3 yakını bir süre sonra rahatsızlandı. İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 4 kişiden Mustafa Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.