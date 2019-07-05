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Mantardan zehirlendiler

Çorum’da araziden topladıkları mantarı yiyen iki kişi zehirlendi.

Mantardan zehirlendiler

Çorum’da araziden topladıkları mantarı yiyen iki kişi zehirlendi.

05 Temmuz 2019 Cuma 23:02
Mantardan zehirlendiler

Edinilen bilgiye göre; Çorum Merkeze bağlı Üçköy’e gezmek amacıyla giden B.C arazide topladığı mantarı yemesi sonucu zehirlendi. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilen B.C hayati tehlikesi bulunmadığı için taburcu edildi.

Bir diğer zehirlenme olayı ise Uğurludağ Torunlar Köyü’nde meydana geldi. E.Y isimli çoban köy merasında hayvan otlattığı sırada çevreden topladığı mantarları yemesi sonucu zehirlendi. Hayati tehlikesi olmayan E.Y, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilerek taburcu edildi.

(Haber Merkezi)

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