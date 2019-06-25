Alınan bilgiye göre Bayat’ın Belören Köyü’nde yedikleri mantardan zehirlenen iki genç hastaneye kaldırıldı. Önceki gece meydana gelen olayda Bayat’ın Belören Köyü’nde ikamet eden T.B (25) ve H.B (20), akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendiler. Kendi imkânları ile Bayat Devlet Hastanesi’ne giden iki genç, hayati tehlikeleri bulunması nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İskilip’in Kutluözü Köyü’nde yaşayan 45 yaşındaki A.Ö isimli kadın ise araziden topladığı mantarı yemesi sonucu zehirlendi. Hayati tehlikesi olacak şekilde zehirlenen kadın İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olaylarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)