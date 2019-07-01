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Mantardan 5 kişi zehirlendi

Çorum’un Mecitözü ve Sungurlu ilçelerinde araziden topladıkları mantarları yiyen 5 kişi zehirlendi.

Mantardan 5 kişi zehirlendi

Çorum’un Mecitözü ve Sungurlu ilçelerinde araziden topladıkları mantarları yiyen 5 kişi zehirlendi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:48
Mantardan 5 kişi zehirlendi

Edinilen bilgiye göre; Mecitözü Söğütönü Köyü’nden S.Y, (26) R.T (38) ve C.T (13) öğle yemeğinde yedikleri mantar nedeni ile zehirlendi. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilen şahıslarda 13 yaşındaki Caner T. isimli çocuğun hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Bir diğer mantar zehirlenme olayı ise Sungurlu’nun Ekmekçi Köyü ve Üçoluk Köyü’nde meydana geldi. Araziden topladığı mantarı yiyen Ekmekçi Köyü’nden F.Ş (79) isimli kadın zehirlenerek, 112 ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Burada yapılan tedavi neticesinde hayati tehlikesi bulunan F.Ş Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sungurlu Üçoluk Köyü’nde ise B.K (59) isimli kadın araziden topladığı mantarları yemesi sonucu zehirlendi. Sungurlu Devlet Hastanesi’nde kaldırılan B.K yapılan tedavi sonrası taburcu edildi.

(Haber Merkezi)

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