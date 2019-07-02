Mantar ve ilaç zehirledi

Alınan bilgiye göre Alaca’ya bağlı İmat Köyü’nde ikamet eden S.M ( 56) araziden topladığı mantarları yemesi neticesinde zehirlenerek Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan kişinin ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Mecitözü Söğütönü Köyü’nden R.Y (83), Boğazkale Emirler Köyü’nden M.I (72) ve Alaca Büyükcami Köyü’nden İ.T (83) isimli kişiler de araziden topladıkları mantarı yemeleri sonucu zehirlenerek hastanede tedavi altına alındılar.

Öte yandan Boğazkale Yekbas Köyü’nden D.K (64) bahçesindeki salatalıkları ilaçladı. Bu salatalıkları yiyen D.K (16) ve N.B (15) isimli çocuklar zehirlenerek Boğazkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu İsmetpaşa Mahallesi’nde ise İ.B isimli çocuk çamaşır suyu içerek zehirlenirken, Merkez Üçtutlar Mahallesi’nde M.D isimli kişi, Ulukavak Mahallesi’nde ise H.Y isimli kişi içtikleri ilaç yüzünden zehirlenerek hastanede tedavi altına alındılar.

Olaylarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)