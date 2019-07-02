Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100201
ALTIN
256.136
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.1343
EURO
6.3656

Mantar ve ilaç zehirledi

Çorum’un ilçelerinde çok sayıda kişi yedikleri mantardan zehirlendi.

Mantar ve ilaç zehirledi

Çorum’un ilçelerinde çok sayıda kişi yedikleri mantardan zehirlendi.

02 Temmuz 2019 Salı 20:57
Mantar ve ilaç zehirledi

Alınan bilgiye göre Alaca’ya bağlı İmat Köyü’nde ikamet eden S.M ( 56) araziden topladığı mantarları yemesi neticesinde zehirlenerek Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan kişinin ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Mecitözü Söğütönü Köyü’nden R.Y (83), Boğazkale Emirler Köyü’nden M.I (72) ve Alaca Büyükcami Köyü’nden İ.T (83) isimli kişiler de araziden topladıkları mantarı yemeleri sonucu zehirlenerek hastanede tedavi altına alındılar.

Öte yandan Boğazkale Yekbas Köyü’nden D.K (64) bahçesindeki salatalıkları ilaçladı. Bu salatalıkları yiyen D.K (16) ve N.B (15) isimli çocuklar zehirlenerek Boğazkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu İsmetpaşa Mahallesi’nde ise İ.B isimli çocuk çamaşır suyu içerek zehirlenirken, Merkez Üçtutlar Mahallesi’nde M.D isimli kişi, Ulukavak Mahallesi’nde ise H.Y isimli kişi içtikleri ilaç yüzünden zehirlenerek hastanede tedavi altına alındılar.

Olaylarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
15 kazada 34 yaralı
15 kazada 34 yaralı
Çorumlu işadamı kazada can verdi
Çorumlu işadamı kazada can verdi
Çorumlu sürücü hayatını kaybetti
Çorumlu sürücü hayatını kaybetti
Eşinin öldürdüğü genç kadın otomobilden atlamak istemiş
Eşinin öldürdüğü genç kadın otomobilden atlamak istemiş
Rektör Öztürk, üniversiteli çocuklarla bir araya geldi
Rektör Öztürk, üniversiteli çocuklarla bir araya geldi
Bir otomobil ve çok sayıda saman balyası yandı
Bir otomobil ve çok sayıda saman balyası yandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim