Mantar sezonu açıldı

Şu an sezonun ilk mantarı olan Elecek Mantarı diğer adıyla Kanlıca Mantarı ilçe halkının lezzette olmazsa olmazı. Mantarı yemekten çok toplamayı sevenler yaylalara akım ederken, ilçe merkezinde satılan mantar kilo fiyatı ise 25 TL - 30 TL arası değişiyor.

Geçen yıl kilogram fiyatı 5-10 TL arası değişen mantarın yeni sezona pahalı çıktığı görülüyor. Mantar genellikle, içli ekmek, pide, çorba ve sotelerde kullanılıyor.

(İbrahim EFE)

