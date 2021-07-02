Mantar sezonu açıldı
Her yıl sonbahar mevsiminde Kargı ilçesi çarşı merkezde satılan mantarlar yağışların etkisiyle bu yıl yaz sezonunda satılmaya başlandı.
Güncel 02.07.2021, 20:27
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Şu an sezonun ilk mantarı olan Elecek Mantarı diğer adıyla Kanlıca Mantarı ilçe halkının lezzette olmazsa olmazı. Mantarı yemekten çok toplamayı sevenler yaylalara akım ederken, ilçe merkezinde satılan mantar kilo fiyatı ise 25 TL - 30 TL arası değişiyor.
Geçen yıl kilogram fiyatı 5-10 TL arası değişen mantarın yeni sezona pahalı çıktığı görülüyor. Mantar genellikle, içli ekmek, pide, çorba ve sotelerde kullanılıyor.
(İbrahim EFE)
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