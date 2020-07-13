Manisa’da İnegöl hazırlıkları tam gaz

Antalya’da oynanacak olan Play-Off yarı final ilk maçında İnegölspor ile karşılaşacak olan Manisa FK’da eksik bulunmuyor. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Cihat Arslan nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde Siyah-Beyazlılar taktiksel antrenman ile günü tamamladı.

(Spor Servisi)