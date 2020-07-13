Manisa’da İnegöl hazırlıkları tam gaz
Çorum Futbol Kulübü’nün de yer aldığı TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta sezonu ikinci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü’nde 20 Temmuz’da oynanacak olan Play-Off maçının hazırlıkları aralıksız devam ediyor.
Güncel 13.07.2020, 21:44
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Antalya’da oynanacak olan Play-Off yarı final ilk maçında İnegölspor ile karşılaşacak olan Manisa FK’da eksik bulunmuyor. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Cihat Arslan nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde Siyah-Beyazlılar taktiksel antrenman ile günü tamamladı.
(Spor Servisi)
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