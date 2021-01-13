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Manifaturacı Zekeriye Sayat hayatını kaybetti

Çorum’un sevilen ve köklü esnafından Zekeriya Sayat vefat etti.

Güncel 13.01.2021, 19:18
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Manifaturacı Zekeriye Sayat hayatını kaybetti

Büyük Zafer Çarşısı manifaturacı esnafından Zekeriya Sayat’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Mürvet Sayat’ın eşi, Yakup Sayat ve Ayşe Sayat’ın babaları, Elif Sayat, Mustafa Sayat, Alper Alkur, Mehmet Akif Alkur’un dedeleri, Bayındırlık eski Müdürü İbrahim Hakkı Özel’in eniştesi olan Zekeriya Sayat’ın cenazesi Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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