“Manevi, ilkeli, liyakatli”

Kuruluşu tamamlanan MİL MEMUR SEN Konfederasyonu’nun Çorum’da da teşkilatlanmasını sürdürdüğü bildirildi.

Açılımı “Manevi, İlkeli, Liyakatli” olan MİL-SEN’in İl Temsilciliği’ne, Genel Başkan Yardımcısı ve Mil Eğitim Sen Başkanı, 23 Nisan İlköğretim Okulu Müdürü Cenap Tozlu getirildi.

Konfederasyon Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı, Mil Büro Sen’den (İl Ticaret Müdürlüğü personeli) Mahmut Uysal ile Mil Büro Sen İl Temsilcisi (Adliye Zabıt Katibi) Aydın Koçak, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek, Mücahit Çelik’in Genel Başkanlığında kurulan Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (MİL-SEN) hakkında bilgi verdiler.

Mahmut Uysal ve Aydın Koçak, özelde, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük ve mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi, genelde ise ülkede cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç saydıklarını belirterek, Mil Memur Sen’in kuvveti değil Hakk’ı üstün tuttuğunu, evrensel insan haklarına ve Anayasa’ya dayanan demokratik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde çalışmayı ilke edindiklerini söylediler.

(Ömür SOYTEMİZ)