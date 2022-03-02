Manevi bir atmosferde kültür-sanat buluşması 

Kaleli Vakfı’nda, Miraç Kandili münasebetiyle bir program düzenlendi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Abdullah Çolak’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferans ile ilimizin seçkin mevlithanları tarafından icra edilen kuran-ı kerim-dua-naat ve ilahilerin yer aldığı Tasavvuf Musikisi Programı, manevi bir atmosfer içerisinde gerçekleştirilerek geceyi nurlandırdı.

MİLLİ VE MANEVİ DUYGULAR DORUKTA

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Kaleli Vakfı Yön.Kur.Bşk.Yrd. ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, davetlilere ve sosyal medya hesabından canlı yayınla izleyicilere hitaben yaptığı konuşmasında; milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bu özel gecelerin birlik ve beraberliğimize vesile olması temennisi ve Cenab-ı Hakk’ın peygamberimize ilahi ihsanı olan miraç mucizesi üzerinde çok düşünülmesi gerektiğini, Yüce Allah’a sevgi ve saygı ile peygamberimize bağlılığı noktasında kendisini yeniden gözden geçirmesi ve değerlendirmesi gerektiği vurgulayarak, Kaleli Vakfı’nın bir programı ile daha kültür-sanat etkinliklerinde buluşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde bulunduğunu ifade etti.

MUCİZELERİN EN BÜYÜĞÜ

Konferansını vermek üzere kürsüye gelen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Abdullah Çolak konuşmasında şunları söyledi:

“Resul-i Ekrem’in bir gece Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya yaptığı yolculuğa gece yolculuğu anlamında isra, oradan göklere yükseltilmesine mi’rac denilmiştir.Mirac bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir.Resulullah’ın (sav) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur.Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür.Hadis kaynakları ile siyer ve delail kitaplarında isra ve mirac’la ilgili birçok rivayet mevcuttur.Buhari ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etmiştir.Bir gece Resulullah, Kabe’de Hicr veya Hatim denilen yerde iken Cebrail geldi: göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı.Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü.Resul-i Ekrem Mescid-i Aksa’da iki rekat namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrail biri süt, diğeri şarap dolu iki kap getirdi.Resulullah süt dolu kabı seçince Cebrail kendisine “fıtratı seçtin” dedi, ardından onu alıp dünya semasına yükseltti.Semaların her birinde sırasıyla Adem, İsa, Yusuf, İdris, Harun ve Musa peygamberlerle görüştü; nihayet beytülma’mur’un bulunduğu yedinci semada Hz.İbrahim ile buluştu.Sidretü’l-münteha denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah’ın huzuruna çıktı.Burada Hz.Peygamber ümmetine beş vakit namaz farz kılındı, diğer bir hediyesi; ümmetin günahkarları –Alah’a şirk koşmadığı müddetçe- günahları karşılığında bir süre Cehennem azabı gördükten sonra Cennete girecekleri müjdesi ve üçüncü olarak ta Bakara suresinin son iki ayeti hediye olarak kendisine verildi.Her gece yatmadan önce bu sureyi okumak, özellikle Hz.Peygamber tarafından tavsiye edilmiştir.”

MEST EDEN COŞKU

Musiki Üstadları Muammer Özcan, Ebubekir Atalay ve Em.Din Gör.Fikret Çıplak Hocaefendi ile devam eden programda; Tilavet olunan Kur’an-ı Kerim-ilahi-naat ve kasideler eşliğinde oluşan manevi atmosfer ve coşku, dinleyenleri adeta mest etti. Miraç Gecesi Özel Duası ile Sevgili Peygamberimizin mübarek ruh-i şerifleri ile Kaleli Vakfını kuran, hizmet eden, maddi ve manevi katkılarda bulunanlar ile ahirete irtihal edenlerin de ruhları şad edilerek, vatanımız ve milletimizin huzuru için hep birlikte semaya açılan ellerle niyazlarda bulunuldu. (Haber Merkezi)

