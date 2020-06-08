Mandıra Filozofu'ndan yeni film

YouTube üzerinden yayınlanacak uzun metrajlı film YouTube'a özel ilk Türk yapımı film olacak.

Mandıra Filozofu filmi ile yediden yetmişe herkesin tanıdığı Çorumlu Müfit Can Saçıntı’nın başrollüğünde vizyona girecek filmin diğer oyuncuları ise; Fulden Akyürek, Sami Aksu ve Ömer Duran.

Yaşamak Güzel Şey ve Babamın Ceketi filmlerinin de yönetmenliğini üstlenen 'Müfit Can Saçıntı'nın kendi YouTube kanalında yayınlanacak olan “Maskeler de Düşer” filminin YouTube kanal yönetimini ise; Türkiye'nin en çok sevilen film ve dizi içeriklerinin izleyecilerine servisini sağlayan “Wediacorp” üstlendi.

İlk gösteriminin YouTube üzerinden ücretsiz gerçekleşeceği film seyircisini güldürürken düşündürecek nitelikte.

Her sektörde olduğu gibi sinema sektörünün de pandemi sürecinde sekteye uğradığı günlerde izleyiciler 'evde kal' sürecine uygun olarak sevdikleriyle keyifli vakit geçirebilecek. (Haber Merkezi)