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Manas Parkı yenileniyor

Geçtiğimiz yıl yenilenen ve içine Kur’an Kursu inşa edilen Manas Parkı, yeniden yenileniyor.

Manas Parkı yenileniyor

Geçtiğimiz yıl yenilenen ve içine Kur’an Kursu inşa edilen Manas Parkı, yeniden yenileniyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:07
Manas Parkı yenileniyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabı üzerinden Manas Parkı ile ilgili paylaşımda bulunarak parkın komple yenilendiğini duyurdu.

Başkan Aşgın mesajında “Manas Parkımızı komple yeniliyoruz. Tesviye çalışmasının ardından çim ekip peyzaj düzenlemesi yapıyoruz. Daha yeşil, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir Çorum için çalışıyoruz. Manas Parkımızın yeşil dokusunu artırmak için çimleme çalışması yapıyoruz. Yeşil alanlarını artırdığımız Manas Parkı yeni görümüyle Buharaevler Mahallemizin güzide mekanlarından birisi olacak. Yürüyüş yollarıyla, açık alan spor imkanlarıyla, yeşil dokusuyla mahallemize güzel bir hizmeti daha sunmuş olacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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