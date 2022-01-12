Malzeme nakliye ihalesi düzenlendi

Taş istihracı ve malzeme nakliyesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan ve yaklaşık maliyeti 8 milyon 376 bin 750 TL olan ihaleye üç firma katıldı.

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Melikgazi mevkii ve Pancarlık mevkiinde bulunan taş ocaklarında delici iş makinesi ile delik delme, patlayıcı madde ile taş istihracı, ocakta taş kırma, ekskavatörle taş yükleme, konkasöre taş nakliyesi ve bunker altından stok sahasına ve dik milli kırıcıya bin 25 ton malzeme nakliyesi işini kapsayan ihalede Burhan Kaya, Nurkaya İnşaat tarafından 9 milyon 372 bin 250 TL, Mustafa Bal ve Erdal Pamuk iş ortaklığı tarafından 9 milyon 948 bin 500 TL ve Örnek Tur Turizm tarafından ise 9 milyon 435 bin TL teklif verildi.

Leyla Sayın firmalarının teklifleri ve belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Uğur GÖRKEM)

