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“Maliyetleri artan kamyoncu esnafı zorda”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, maliyetleri her geçen gün artan ancak gelirleri düşen taşımacı esnafının neredeyse mesleği bırakıp araçlarını satma noktasına kadar geldiği dile getirdi. Başta akaryakıt olmak üzere, yedek parça, otoyol, köprü, sigorta ve kasko gibi maliyetlerin artması sebebiyle kamyoncu ve nakliyeci esnafının iş yapamaz hale geldiğini anlatan Apaydın, bunlara vergiler, e-fatura, dijital takograf uygulaması ücretleri gibi maliyetlerin de eklendiğinde taşıma ve nakliye sektöründe gerçekten zor zamanlar geçirildiğini vurguladı.

“Maliyetleri artan kamyoncu esnafı zorda”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, maliyetleri her geçen gün artan ancak gelirleri düşen taşımacı esnafının neredeyse mesleği bırakıp araçlarını satma noktasına kadar geldiği dile getirdi. Başta akaryakıt olmak üzere, yedek parça, otoyol, köprü, sigorta ve kasko gibi maliyetlerin artması sebebiyle kamyoncu ve nakliyeci esnafının iş yapamaz hale geldiğini anlatan Apaydın, bunlara vergiler, e-fatura, dijital takograf uygulaması ücretleri gibi maliyetlerin de eklendiğinde taşıma ve nakliye sektöründe gerçekten zor zamanlar geçirildiğini vurguladı.

05 Mart 2020 Perşembe 20:17
“Maliyetleri artan kamyoncu esnafı zorda”

“YENİ YÜK BULAMAYANLAR ARACINI GARAJDA BEKLETMEK ZORUNDA”

Taşımacı ve nakliyeci esnafının yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Taşımacı esnafımız, ertelenen U-ETDS uygulaması, e-fatura, vergiler, akaryakıt fiyatları, düşük ücret, gibi birçok sorun nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyor. Yük taşıyan kamyoncu ve nakliyeci esnafımız dönüşte yeni bir yük bulamadığı için günlerce garajda bekleyerek büyük bir sıkıntı yaşıyor. Zaten iş olmadığını bilen yük sahipleri taşıma ücretlerini düşük tutuyor. Bu da maliyetleri bile karşılamadığı gibi taşımacı esnafımızı zarara sokuyor” diye konuştu.

“İNDİRİMLİ TİCARİ AKARYAKIT DESTEĞİ VERİLMELİ”

Öte yandan kayıt dışı nakliyeciliğin de artmasıyla kamyoncu ve nakliyeci esnafının haksızlığa uğradığını dile getiren Apaydın, “Yurtdışına taşımacılık yapan bazı kamyoncu ve nakliyeciler, yurt dışından daha ucuza aldıkları akaryakıt ile dönüşte yurt içinde de kayıt dışı taşımacılık yapıyorlar. Bu durum zaten zor durumda olan kamyoncu ve nakliyeci esnafımızı iyice bitme noktasına getiriyor. Bu haksızlığın bir an evvel önüne geçilirken taşımacı esnafımıza indirimli ticari akaryakıt desteği verilmeli. Taşınan yüklerin ücretinin mutlaka aynı gün teslim edilmesi zorunlu hale getirilmeli” şeklinde konuştu.

“MOLA YERLERİ VE DİNLENME TESİSLERİ YETERLİ DEĞİL”

Taşımacı esnafının mola yerlerinin yetersiz olduğuna da değinen Apaydın, “Uzun yol taşımacılığı yapan esnafımız için molalar hayati önem taşıyor. Günde 9 saat sürüş yapabilme hakkı olan nakliyeci esnafımızın maksimum 4.5 saat aralıkla 45 dakika mola verme zorunluluğu var. Ancak esnafımızın yolda istirahat edebilmesi için mola verebileceği güvenli dinlenme tesislerinin sayısı yetersiz. Nakliyeci esnafımız yol kenarında ve bazen güvenli olmayan noktalarda istirahat etmek zorunda kalıyor. Esnafımızın yollarda mağdur olmasını önlemek için dinlenme tesislerinin sayısı artırılmalı” dedi.(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 05.03.2020 22:26
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