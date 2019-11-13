Maliyede 'e-dönüşüm'

Samsun Serbest Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminerde, ticarette bulut sistemine geçiş ve e-dönüşüm konuları anlatıldı. Artık kağıt fatura kullanımının azalacağı ve e-fatura sisteminin daha aktif olacağı kaydedildi. Ayrıca yeni kanunlar ile birlikte bazı vergi mükelleflerine, belli miktarda satış yaptıkları takdirde e-fatura kullanma zorunluluğu getirileceği belirtildi.

Seminerde konuşan ve mali müşavirler için uygulama üreten Muhammet Üstün, "Bugün Samsun seminerimizi bitiriyoruz. İlçelerden başladık ve ilçeleri buraya davet etmeyelim istedik. Gidelim onlara yerlerinde anlatalım daha faydalı olur diye düşündük. Hem ziyaret etmiş olalım kendi mekanlarında sohbet havasında geçsin istedik. Artık bundan sonra Amasya,Çorum, Tokat, Ordu seminerlerine başlayacağız. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Zor bir sürece gireceğiz hepimiz için zor bir süreç olacak. Ama inşallah daha öncekilerin üstesinden geldiğimiz gibi bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı.

Elektronik ortamda uygulama ve yazılımlar üreterek mali müşavirlere ve ticaret ile uğraşanlara destek olduklarını belirten Muhammet Üstün, bürüt satış hasılatı 10 milyon Türk Lirası ve üzeri olan vergi mükelleflerinin E-Fatura, E-Arşiv ve E-İrsaliye sistemine 1 Ocak 2020'de geçmek zorunda olduğunu ve 5 bin lira ve üzerinde satış yapan esnafların o faturayı E-İrsaliye şeklinde kesmek zorunda olduğunu aktardı.