Mali’ye su kuyusu bağışladı
Çorumlu hayırsever Remzi Koz ebeveynleri İsmail ve Naciye Koz adına, Afrika ülkesi Mali’de bir adet su kuyusu açtırdı.
Güncel 18.01.2022, 18:34
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Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Dünyaya Bir Damla Hayat” sloganıyla başlatılan “Su Kuyusu” projesi hayırsever vatandaşların destekleriyle devam ediyor.
İl Müftülüğü’ne gelerek Müftü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret eden hayırsever Remzi Koz, su kuyusu bağışını TDV Çorum Şubesi görevlisine teslim etti.
“Hayırsever vatandaşımızın anne babalarına Cenab-ı Hak’tan rahmet, kendilerine hayırlı ömürler diliyorum, hayırlarının kabulünü Rabbimizden niyaz ediyorum” diyen Müftü Biçer, Türkiye Diyanet Vakfı’ndan gönderilen hayırseverin adının yazılı olduğu su kuyusu maketi hediyesini takdim etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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