“Mali tatil derhal kalkmalı”

Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası pandemi dönemi nedeniyle uzun süredir düzenleyemediği hizmet içi eğitimlerine yeniden başladı. Bu kapsamda 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında dün saat 10.00-12.00 saatleri arasında bir eğitim düzenlendi.

Eğitime İl Defterdarı Durak Sercan, İstanbul SMMMO Başkanı Yücel Akdemir, Ordu SMMMO Başkanı Bahadır Baş, Ankara SMMMO Başkanı Turgut Bahadır, Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, SMMMO Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda meslek mensubu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan eğitimin açılışında meslektaşlarının pandemi döneminde zor bir süreçten geçtiğini belirten Ali Can Doğan, son günlerde ülkenin yangınlarla mücadele etmek zorunda kaldığını hatırlatarak hem salgın hem de yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Salgından etkilenen esnaf ve halka devletin yardım katkısı olduğunu, mali müşavirler olarak kendilerinin de üzerine düşeni sorumluluk bilinci ile yerine getirdiklerini anlatan Çorum SMMMO Başkanı Doğan, yaklaşık 16 aydır meslektaşlarının muhasebe ücretini bile zamanında tahsil edemediğini sözlerine ekledi.

Ülkenin içinde bulunduğu zor dönemde meslek mensuplarına teşekkür ederek “Türkiye halen ithalat ihracat yapabiliyorsa bunlar meslektaşlarımız sayesindedir” diyen İstanbul SMMMO Başkanı Yücel Akdemir de konuşmasında teşekkür alamadıklarını ancak muhasebeci ve mali müşavirlerin taleplerine geri dönüş beklediklerini vurguladı. Akdemir, son zamanlarda bazı işlerin sürdürülebilir olmaktan çıktığını, mali tatilin derhal kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ordu SMMMD Başkanı Baş da afların sadece mesleği itibarsızlaştırmakla kalmadığını ve vergi müfettişlerinin işini de itibarsızlaştırdığını dile getirdi.

Açılış konuşmaları ile başlayan eğitim kapsamında İstanbul SMMMO Eğitmeni Yalçın Sütütemiz tarafından 2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, 30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler ile Belediye borçlarının 31 Ağustos 2021’e kadar başvurulması halinde uygun koşullarda ödenebilmesi avantajı sağlayan 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında bilgi verildi.

(Süleyman ERDEN)

