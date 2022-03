“Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi uygulanmalıdır”

Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni düzenlendi.

Törene İl Defterdarı Durak Sercan, Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, SMMMO yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. SMMMO Başkanı Ali Can Doğan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören sonunda konuşan SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarının çözümü konusunda taleplerin yerine getirilmesini istediklerini dile getirdi. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesine hizmet sunan mali müşavirlerin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması için kutlanan Muhasebe Haftası kapsamında meslek mensuplarının yaşadığı sorunların dile getirilerek farkındalık yaratma amacında olduklarını söyleyen Ali Can Doğan; “Ülke ekonomimizin gelişimi için hareket eden, iş dünyasına bilgisi ve hizmetleri ile yön veren, ürettiği değerleri toplumla paylaşan önemli meslek kuruluşlarından biri haline gelmiş olan mali müşavirler idare ile mükellef arasında köprü görevi üstlenerek devletin kayıt dışı ekonomi ile mücadelesinde en büyük destekçisi olmuş ve ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir mesleki kurumu haline gelmiştir” diye konuştu.

Meslektaşlarının yaptığı görevlerin kamu maliyesi ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını da anlatan Ali Can Doğan, her çıkan kanunun uygulayıcısı olarak sorumluluğun mali müşavirlere bırakılmaması, arabuluculuk konusunda meslektaşlarına yapılan ayrımcılığı doğru bulmadığını, mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi beklediklerini, ayrıca mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerektiğini vurgu yaptı.

Bütün beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu getirilmesi, mali tatilin meslektaşlarının tatil yapabilir halde uygulanması veya bu haliyle devam edecekse kaldırılması gerektiğini de belirten Doğan, ayrıca mali müşavirlere yeşil pasaport da istedi.



(Volkan SINAYUÇ)