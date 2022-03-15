“Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi olmalı”

Ziyaret sırasında serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Ziyarete; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, İl Muhasibi Necdet Biçer, parti yöneticileri; Kemal Kılıç, Duran Arslan, Ali Bükücü ve Tuncay Polat katıldı.

Oda yöneticileri, serbest meslek erbabında KDV'nin gelir vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Oda yöneticilerinin diğer talepleri şu şekilde: “Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalıdır. Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmelidir. Bütün beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu getirilmelidir. Mali tatil, adında olduğu gibi tatil yapılabilecek duruma getirilmeli veya bu hali ile devam edecekse kaldırılması gerekir. Mali müşavire yeşil pasaport verilmelidir. Mali müşavirlerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.

Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden entegrasyon ile bilgileri alması sağlanmalıdır. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok konuda sorunumuz bulunuyor. Bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır. Biz mali müşavirler ülke ekonomisine sunduğumuz katma değerin haklı gururunu yaşıyoruz.”

Mesleki sorunlar hakkında bilgi alan CHP İl Başkanı Tahtasız, sorunları ilgili mercilere ileteceklerini ve çözümün de takipçisi olacaklarını söyledi.

SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

