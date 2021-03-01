Mali Müşavirler Ata’nın huzurunda

Muhasebe Haftası kapsamında dün saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene İl Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Gelir Müdür Vekili Ali Rıza Gülay, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, SMMMO Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda meslek mensubu katıldı.

Törene katılanlara Muhasebeciler Haftası kokartının takıldığı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Oda Başkanı Doğan, tüm meslek mensuplarının gününü ve haftasını kutladığını belirterek bu yıl yeni tip koronavirüs pandemisi nedeni ile etkinlikleri ertelemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

(Haber Merkezi)