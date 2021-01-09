Mali Müşavir H.Tahsin Dölek kutladı

Baytaş A.Ş.’nin de muhasebecisi olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Tahsin Dölek, gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Fotoğrafta Hasan Tahsin Dölek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ve arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel’le birlikte görülüyor. (Haber Merkezi)