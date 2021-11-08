Mali Hizmetlere 13.4 milyon lira

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2022 yılı mali bütçesi görüşüldü.

Toplantıda müdürlüğünün 2022 yılı bütçesi hakkında meclis üyelerine bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Abdulkadir Aydoğan, müdürlüğü için öngörülen bütçeyi 13 milyon 497 bin TL olarak açıkladı.

Aydoğan’ın verdiği bilgiye göre, 13.4 milyonluk bütçenin 10 bin lirası kırtasiye alımları için, 5 bin lirası büro malzemesi alımı için, 10 bin lirası bilgisayar hizmet alımı için, 20 bin lirası ilan geliri için, 3.4 milyon lirası köy sokaklarının ortak aydınlatma gideri için, 6 milyon lirası çekilen kredi ve Sungurlu OSB dönem faizi için, 3.2 milyon lirası İller Bankası’na verilen paylar için, 2 bin lirası müşavir firma ve kişilere ödemeler için ve 850 bin lirası da Belediyeler Birliği payı için kullanılacak.

(Taner ŞİMŞEK)

