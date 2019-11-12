Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün bütçesi 10 milyon 303 bin lira

İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Mali Hizmetler Müdürü Abdulkadir Aydoğan tarafından müdürlüğün bütçesi ile ilgili meclis üyelerine bilgi sunuldu.

Aydoğan kırtasiye alımları için 5 bin, elektrik alımı için 2 milyon 35 bin, ilan giderlerine 10 bin, iç borç faiz giderleri için 6 milyon 10 bin, iller bankasına verilen pay 2 milyon 100 bin, su alımları için 5 bin lira, elektrik alımı için 13 bin, zirai malzeme ve ilaç alımlarına 15 bin lira, bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderlerine 10 bin lira müşavir firma ve kişilere yapılan ödemelere 9 bin lira ve arsa kiralanması giderleri için bin lira olmak üzere 10 milyon 303 bin lira talep ettiklerini ifade etti. (Erkan BAYATLI)