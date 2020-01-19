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Mali aracı kuruluşlarda 317 bin 410 kişi çalışıyor

Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2018 yılında 17 bin 853 girişim faaliyette bulundu.

Mali aracı kuruluşlarda 317 bin 410 kişi çalışıyor

Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2018 yılında 17 bin 853 girişim faaliyette bulundu.

19 Ocak 2020 Pazar 22:11
Mali aracı kuruluşlarda 317 bin 410 kişi çalışıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 mali aracı kuruluş istatistiklerini açıkladı. Buna göre; finansal hizmet faaliyetlerinde 218 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 62 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 17 bin 573 girişim faaliyet gösterdi.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 89,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,4'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 2,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 64,3, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 59,7, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 27,6 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda ortalama çalışan sayısı 317 bin 410 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 71,5'ini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,3'ünü sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 22,2'sini ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 82,6'sı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 9,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,8'i maaş ve ücretlerden, yüzde 14,2'si ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda 2018 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 148 bin 413 iken erkek personel sayısı 156 bin 178 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,7, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 51,3 oldu.

(Bülent USLU)

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