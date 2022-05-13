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Maksimum dayanışma ve eğlence
Çanakçı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul Yiğitoğlu tarafından organize edilen ve Güleryüz Restaurant’da gerçekleştirilen birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi, büyük coşku içinde geçti.
Güncel 13.05.2022, 00:15
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Tanınmış sanatçı Göknur Karadağ ve Çorum’un yetiştirdiği büyük yetenek Hayal Su Aşkın’ın sahne aldığı gecede, yine Çorumlu müzisyenler Ercan Aygün, Ali Bektaş ve Dinçer Şimşek, konukları eğlenceye boğdu.
Ağalık yarışını ise Arapcan Biçer adına Seydi Kaya, 32 bin liraya aldı.
Gazeteci Servet Mete’nin sunduğu gece, geç saatlere kadar neşe içinde devam etti.
(Aliye ÖNCEL)
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