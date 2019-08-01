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“Maksat tasarrufsa Özel İdare’nin tüm lojmanları biran önce satılsın”

MHP Osmancık İl Genel Meclisi Üyesi Selim Dölcü, 51 ilde bulunan İl Genel Meclislerinin çalışmalarına bakılmasını isteyerek, “O kentlerde de böyle mi yapılıyor? Oralarda tasarruf sağlanıyor mu?” ifadelerini kullandı.

“Maksat tasarrufsa Özel İdare’nin tüm lojmanları biran önce satılsın”

MHP Osmancık İl Genel Meclisi Üyesi Selim Dölcü, 51 ilde bulunan İl Genel Meclislerinin çalışmalarına bakılmasını isteyerek, “O kentlerde de böyle mi yapılıyor? Oralarda tasarruf sağlanıyor mu?” ifadelerini kullandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 22:35
“Maksat tasarrufsa Özel İdare’nin tüm lojmanları biran önce satılsın”

Komisyonların içeriğinin ve ne yaptığının belli olduğunu kaydeden Dölcü, “ Eğer tasarruf tedbiriyle İl Özel İdaresi’ne ait tüm lojmanlar satılsın. Tasarrufu sadece İl Genel Meclisi değil, herkes yapsın” dedi.

Lüzumsuz denilen bütün önergelerin zaten Vali tarafından İl Genel Meclisi’ne iade edildiğini, bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Selim Dölcü, “O zaman İl Genel Meclisi’ni de tamamen lağvedelim, ekonomi düzelince yeniden aktif hale getiririz” şeklinde konuşu. (Taner ŞİMŞEK)

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