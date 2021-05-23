“Makine ve imalat teknolojileri alanındaki ihtisaslaşma kararı alan tek üniversiteyiz”

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Öztürk, Hitit Üniversitesi’ni diğer yükseköğretim kurumları arasında öne çıkaracak önemli adımlar attıklarını söyledi.

Bunlardan en önemlisinin makine ve imalat teknolojileri alanındaki ihtisaslaşma olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

“Hitit Üniversitesi, Türkiye’de makine ve imalat teknolojilerinde ihtisaslaşması kararlaştırılan tek üniversite. Misyon üniversitesi olduk. Bunun artıları ne? İhtisaslaşmayla beraber doğrudan Çorum’a, bölgemize ve ülkemize değer katacak alan açılmış oldu. Bu kapsamda hepinizi ilgilendirecek ve kendi bölümüyle ilgili katkı sunduğunda çalışma yapılabilecek çok bölüm var” dedi.

“ÜRETKENLİK VE İMALAT ANLAMINDA ÇALIŞILACAK ÇOK ALAN VAR”

Prof. Dr. Öztürk, “Makine ve imalat teknolojileri dediğimizde, en önemli üç stratejik bölüm olan savunma sanayi ve teknolojileri, sağlık sanayi ve teknolojileri ile gıda sanayi ve teknolojilerinin makine ve imalat kapsamında çok geniş bir alanı söz konusu. İhracat verimliliği, ithalat ikamesi, artan verimlilik, alternatif üretim mekanizmaları ve Türkiye’nin özellikle mesafe alması gereken üretkenlik ve imalat anlamında, belli altyapıların oluşturulması anlamında, teknik anlamda çalışılacak çok alan var” şeklinde konuştu.

Mühendislik dallarında olduğu gibi temel bilimler olarak fizik, kimya ve biyoloji alanlarında üretken yapılanmaya entegre şekilde çalışmalar yapılmasının önemine işaret eden Prof. Dr. Öztürk, “Akademik çalışmaların, üretken yapı içerisinde, yani üretebilecek mekanizmalara entegre olabilecek yapılar içerisinde yapılması gerekiyor. Genç bir üniversite olarak üretime dönük olarak bir yapıya girdiğimizde, önemli bir avantaj elde edebiliriz” ifadesini kullandı.

Türkiye’de 129 devlet üniversitesi bulunduğunu, Hitit Üniversitesi’ni bu üniversiteler arasında öne çıkaracak adımlar attıklarını anlatan Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi:

“Hitit Üniversitesi olarak uluslararası bağlamında bizim attığımız adımlar var. 500’e yakın uluslararası öğrenci aldık. Lübnan’da yerleştirme sınavında derece elde edip şu anda Hitit Üniversitesi’nde, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne kaydolmuş öğrencimiz var. Biz de cazibe merkezi oluşturmak adına bazı şeyleri buraya çekebileceğimizi görüyoruz. Yapabileceğimiz çalışmalar var. Bunları lisansüstüne de taşımamız gerekiyor. Motivemiz ne bireysel ne de bir yapı için olacak, bunu tamamen üniversitemizin geleceği için yapmamız gerekiyor.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile YLSY Burs Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çıtak’ın da hazır bulunduğu toplantıda, daha sonra ihtisaslaşma çerçevesinde hayata geçirilebilecek projeler başta olmak üzere öğrencilerin çalışma alanları ve devam eden öğrenim süreçleri konularında fikir teatisinde bulunuldu.(Haber Merkezi)

