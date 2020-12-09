“Makine sektörü, pandemi sürecinde sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştı”

Önceki gün online olarak başlayan ve TOSYÖV Vakfı Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan 16. KOBİ Zirvesi, dün de devam etti.

“Pandemi Süreci ve İhracat” konulu zirvenin ilk gününde, “Makine İmalat Sektörü” oturumuna konuşmacı olarak katılan Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, sektörün pandemi sürecindeki durumu ile ilgili genişbir değerlendirme yaptı.

İsmail Alapala’nın konuşması özetle şöyle:

“Pandemi döneminin insanlık üzerinde yarattığı travmayı ve can kayıplarını, hiçbir ekonomik başarının telafi edemeyeceğini ve teknolojinin ekoloji, çevre ve iklim değişikliğine sebep olmak yerine önleyici olmasını ümit ederek sözlerime başlıyorum.

sektörü birbirinden çok farklı karakterlere sahip üretim planlama ve satış stratejileri içeren alt gruplardan oluşmaktadır. Bu nedenle pandemiden farklı boyutlarda etkilenmeler söz konusudur. Ben bu grupları asgari seviyede 2 başlık altında toplayacağım. Münferit çalışabilen makine ve kompanentlerin üretimi ve makine üretimini de içeren yatırım malı üretimi veya sanayi tesis üretimi de diyebiliriz. Makine sektörü ihracatı büyük oranda sipariş ya da bağlantılarla çalışmaktadır. Bu nedenle turizm sektörü ve benzerleri gibi bir anda durma noktasına gelmemiştir. Ancak sürdürülebilirliğini sağlamak için zaten yetersiz olan sermaye ve nakit akışı ihtiyacının hızlı ve yeteri kadar desteklenerek çözülmesine ihtiyaç doğmuştur. Sektörün yeni iş anlaşmaları yapma kapasiteleri, müşterilerinin tedirginliği ve belirsizlikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştır. Buna rağmen mevcut işlerin ve projelerin verimsiz de olsa devamı sağlanmış, 2019’un Ocak-Kasım dönemi ile karşılaştırdığımızda 2020 yılında aynı dönemde -% 5,5 ihracat eksiği ile gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen ithalatın artması, hedef ihracat oranının tutturulamaması ayrı bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Makine sektöründe üretim ve yönetim organizasyonunun her birimi istisnasız kalifiye kadrolar gerektirmektedir. Üretim planlaması herhangi bir ürünün üretimine göre çok daha komplike ve yüksek bilgi birikimine ihtiyaç duymaktadır.

TAAHHÜTLERİMİZLE İLGİLİ SORUMLULUKLARIMIZ DEVAM ETTİ

Pandeminin başlangıcında yaşanan şaşkınlık, belirsizlik ve tereddütle yüzleştiğimizde müşterilerimizin de aynı kaygıları yaşadığını gördük. Sektörümüzde üretim planı değişikliği yapmak çok büyük verim kaybına neden olmaktadır. Ve bu ihtimallerle karşı karşıya geldik. Özellikle yatırım malı üretimi çok ciddi uluslararası standartlarda sözleşmeler ile, birçoğu ise Fidic şartları ile yapılır. Çok ciddi gecikme cezaları, performans yetersizliği cezaları içermektedir. Tabii ki force major maddesi de dahil. Pandeminin sebep olacağı gecikmeleri öngördüğünüzde cezalı duruma düşmemeniz için sebebinizin force major kapsamına girmesi gerekmektedir. Oysa resmi bir kapanma ilan edilmediği veya bu durumun force major olduğu resmen ilan edilmediği takdirde sözleşme kapsamında sorumluluklarımız bugüne kadar aynen devam etmiştir ve etmektedir. Tersine ödeme taahhüdü olan müşterimiz o dönemde ülkesinde bir resmi kapanma ya da kısıtlama olmuşsa bu maddeye istinaden ödemesini ötelemiştir.

BİR TARAFTA CEZAİ ŞARTLAR, DİĞER TARAFTA VİCDAN

Ben özellikle yatırım malı üretiminin ortaya koyduğu şartlar üzerinden çok ciddi çelişkiler yaşadım. Bir tarafta sözleşmelerin cezai şartları diğer tarafta vicdan… Tıbbın öngördüğü bütün hijyen tedbirleri ile birlikte, işgücüne ihtiyacımız olduğu halde çalışanlarımızdan risk grubunda olanları ve büyük bir bölümünü yıllık izin kullanımı, evden çalışma ve özel izinler vererek süreci atlatmaya çalışıyoruz. Öngörülemezlik nedeniyle, nereye kadarın cevabını verebilmek maalesef zor. Force major şartlarını da resmi olarak değil müşterilerimizle ikili ilişkiler çerçevesinde çözmeye çalışacağız. Ve ümit ediyoruz ki, bu tür sözleşmelere dayanak olacak ve pandemi ortamında işverenin sorumluluklarını force majör ve İşçi Sağlığı İş Güvenliği konusunda çok net tanımlayacak yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz.

VERİM KAYBI, PAZAR DARALMASI, MALİYET ARTIŞI

Makine sektörü diğer sektörleri de etkileyen genel olumsuz etkilerin tamamından etkilenmiştir.

İhracat kapasitesini etkileyen diğer etkenlere bakarsak,

Fiziki ve Psikolojik nedenlerle işgücü ve verim kaybı,

Bazı yatırımların beklemeye alınması nedeniyle pazar daralması,

Maliyet artışları,

Gümrük kapıları ve seyahatlerin kısıtlanması nedeniyle nakit akış dengesinin bozulması,

Bu sorun Kalkan Desteği kapsamında KGF kredileri ile önemli ölçüde giderilmiştir. Ancak vade süreleri kısa tutulmuştur.

Hazır ürünlerin sevk edilememesi nedeniyle stok maliyeti,

Bu sorunda yine aynı destek kapsamında stok desteği olarak açıklanmış ancak doğrudan stoğa yönelik değil yaygın olarak KGF kredileri ile giderilmeye çalışılmıştı.

Banka kredileri ve devlete olan yükümlülüklerin ödenmesi zorunluluğu,

destek kapsamında kredi vadelendirmeleri yapılmış, önemli ölçüde faydalanılmıştır. Ancak SGK ve vergi ötelemesi kapsamına girecek sektörler sayfa sayfa listelenmiştir ve çok ciddi eksikler söz konusudur. Oysa böyle bir liste destek kapsamına girmeyecek sektörler belirlenerek kalanların kapsama girmesi sağlanmalıydı.

Yurtdışı tahsilatların aksaması,

Yine KGF kredileri ile belli oranda karşılanmıştır.

MÜŞTERİ DEVAM DİYOR, ÇALIŞAN DÖNMEK İSTİYOR

Yatırım malı üretiminde ise daha farklı sorunlar da ek olarak yaşanmıştır.

Montajı başlanmış, devam eden şantiyelerde müşterinin işe devam etme baskısı, çalışanların dönme isteği,

Devreye alma aşamasına gelmiş projelerde müşterinin devreye alma baskısı ancak uçuşlar devam etse bile personel gönderemememiz,

Bu sorunlar müşteriler ile olan ilişkilerimizi zedelemesine neden olmuştur

Sevkiyat tarihi pandemi dönemine denk gelen ancak gümrüklerin kapanması nedeniyle sevk edilemeyen işlerin LC süresi dolması nedeniyle LC uzatma işleminin yeni bir süre kaybına neden olması,

Özellikle Avrupa ülkelerinden ithalat termin süreleri çok uzaması nedeniyle gümrük kapıları açıldıktan sonra bile basit kompanentler yüzünden milyon dolarlık ihracatların gecikmeli yapılması,

Bütün bu sorunların çözümü önemli seviyede ekstra maliyet olarak karşımıza çıkmıştır. Bu aşamada Türkiye’de olmayan hammaddeler hariç ithal girdisini azaltacak ürünleri ülkemizde üretebilmenin anlamı çok daha belirginleşmiştir.

PANDEMİ SONRASI AÇIĞINI EN HIZLI KAPATACAK SEKTÖRÜZ

Makine sektörü belli bir doluluk oranıyla çalışmaktadır. Dünyada çok geniş bir coğrafyada mevcut ve potansiyel geliştirilebilir pazarlar daha fazla satış imkanları sunmaktadır. Pandemi sonrası açığını en hızlı kapatacak sektörler arasında olduğumuzu biliyoruz.

Sonuç olarak, SARS, kuş, domuz gribi olarak geliyorum diyen Covid-19 pandemisine, dünyanın hazırlıksız yakalandığını gördük. Ekonomilerin durma seviyesine geldiğini gördük. Doğal afetlere karşı güçlü önlemleri olan ülkelerin bile beklenen başarıyı sağlayamadığını gördük. Pandemik durumlar içinde ülkeler ve kurumlar olarak acil eylem planının yapmalıyız.

(Haber Merkezi)