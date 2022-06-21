Makine ihracatı 5 ayda 10 milyar doları aştı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayisinin ihracatı Ocak -Mayıs döneminde serbest bölgeler dahil edildiğinde 10,1 milyar dolara ulaştı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ihracat rakamlarına ve sektördeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, AB ile ticari ilişkilerde uzun vadeli bir iş birliği stratejisi geliştirmeye odaklandıklarını ve bölgedeki her adımı dikkatle mercek altına aldıklarını söyledi.

MAİB Başkanı Karavelioğlu, ilk çeyrekte makine ve teçhizat yatırımlarının da büyümeyi desteklediğini kaydederek, “Makine ve teçhizat yatırımlarında büyüme 10 çeyrektir sürüyor” dedi.

(AA)

