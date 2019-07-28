Makine, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde 7+1 dönemi başlıyor

UME kapsamında öğrencilerin, eğitimlerinin son dönemlerini özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde veya sanayi kuruluşlarında uygulamalı olarak yapacağının belirtildiği açıklamada; öğrencilerin UME kapsamında eğitim alabilmeleri için VII. yarıyıllarını başarı ile tamamlamış ve alt yarıyıllarından derslerinin olmamaları gerektiği kaydedildi. UME kapsamında, öğrenciler teorik bilgilerini uygulama fırsatı bularak, uygulama altyapılarını güçlendirecek ve meslek hayatına yeni başlayan bir mühendis adayı gibi meslek deneyimi kazanabilecek.

UME kapsamında, işletmelerin, mühendis adaylarını daha yakından tanıma fırsatı bulmalarının yanı sıra UME tamamlandığında mezunların işletmelerde iş bulma potansiyeli de artmış olacak. UME Modeli başarı ile uygulandığında, özellikle sanayi kuruluşlarının nitelikli mühendis ihtiyacı karşılanacak, UME kapsamında eğitim alan öğrencilerin % 80’inin UME aldıkları teknoparklarda, sanayi kuruluşlarında veya Ar-Ge merkezlerinde işe başlayacaklarının dile getirildiği açıklamada, UME kapsamında, mühendislik bölümlerinin öğretim elemanlarının, UME Modelinin en iyi bir şekilde uygulanabilmesi için işletmeleri sürekli ziyaret edecekleri ifade edildi. Hitit Üniversitesinden yapılan açıklamada, bu ziyaretler sonucunda, işletmelerle geleceğe yönelik işbirliği kurulacağı, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirileceği, danışmanlık sistemin hayata geçirileceği ve ortak projelerin geliştirilmesinin önünün açılacağı belirtildi. (Haber Merkezi)