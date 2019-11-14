Makina Mühendisleri Odası'ndan “Onur Gecesi”

Samsun'un yanı sıra Amasya, Çorum, Ordu ve Tokat temsilciliklerinde 'Onur Geceleri' adı altında düzenlenen etkinliklere çok sayıda oda üyesi, aile bireyleriyle birlikte katıldı. Düzenlenen gecelere katılarak meslektaşlarına plaketlerini sunan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, “Makina mühendisleri, ülke kalkınması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor” dedi.

“AKLIN VE BİLİMİN IŞIĞINDA”

MMO Samsun Şubesi'nin Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerinde 2 bin 622 üyeye ulaştığını açıklayan Başkan Kadir Gürkan, “Bunun yanı sıra bölgemizdeki yükseköğretim kurumlarında eğitimlerini sürdüren 528 öğrenci üyemiz de bulunuyor.

Anayasanın 135'inci maddesi doğrultusunda kurulan Oda'mızın üyesine, şehrine, bölgesine ve ülkesine meslek disiplini doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında hizmet edebilme gayretimiz sürüyor. MMO Samsun Şube olarak çalışma programımız kapsamında üyelerimize yönelik meslek içi eğitimler, seminerler, öğrenci üyelerimize yönelik teknik eğitimler, deneyim toplantıları ve teknik geziler devam ediyor. Ayrıca asansör periyodik kontrolleri, kaldırma ve iletme makinaların teknik kontrolleri gibi öne çıkan çalışmalarımızı da aralıksız yerine getiriyoruz” diye konuştu.

“ÜRETEN TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE”

Kadir Gürkan açıklamalarının son bölümünde ise, “Makine mühendisleri, ülkemizin kalkınması için şantiyelerde, fabrikalarda, kamu ve özel sektörde yıllarca büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Meslektaşlarımız üreten ve sanayileşen bir Türkiye için mücadele veriyor. İşte bu mücadeleyi veren üyelerimize MMO Samsun Şube olarak meslek yaşamlarında geçirdikleri yılların anısına plaketlerini takdim ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi. (Haber Merkezi)