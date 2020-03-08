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Makedonya’da şehitlerimize vefa, ordumuza dua programı

Zafer Çarşısı Mescidi İmam-Hatibi Hasan Şener’in oğlu, hukuk öğrencisi Tayyip Emin Şener’in öncülüğünde, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) öğrencileri tarafından "Şehidlere Vefa, Ordumuza Dua" programı düzenlendi.

Makedonya’da şehitlerimize vefa, ordumuza dua programı

Zafer Çarşısı Mescidi İmam-Hatibi Hasan Şener’in oğlu, hukuk öğrencisi Tayyip Emin Şener’in öncülüğünde, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) öğrencileri tarafından "Şehidlere Vefa, Ordumuza Dua" programı düzenlendi.

08 Mart 2020 Pazar 22:43
Makedonya’da şehitlerimize vefa, ordumuza dua programı

Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camii'nde düzenlenen programa Türk kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra yerel halk ve öğrenciler ilgi gösterdi. Tayyip Emin Şener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İdlib'teki şehitler ve son zamanlardaki sıkıntılar nedeniyle dua programı düzenlediklerini belirterek, Türk Ordusu’nun sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

Üsküp Mustafa Paşa Camii Hatibi Abdusamed Zeqiri ise İslam kardeşliğinin tüm dünyadaki mazlumları dua yoluyla birleştirdiğini vurgularken, Türk askerinin nerede bir ezilen varsa orada olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan'ın gerçekleştirdiği dua ile program sona erdi.

(A.A.)

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