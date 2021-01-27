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Makam araçları değiştiriliyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım kararından vazgeçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş bir karşı hamle geldi. Bakanlıklara Volkswagen'in kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılmaması talimatı verildi.

Güncel 27.01.2021, 22:30
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Makam araçları değiştiriliyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Volkswagen yöneticisi Herbert Diess geçtiğimiz hafta kendisiyle yapılan bir röportajda Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın iptal edildiğini açıklamıştı. Söz konusu iptal nedeni ‘siyasi’ olarak öne sürülürken hükümetten Volkswagen bu kararına karşı, bir atak yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve Audi’nin kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılması yasaklandı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre bu konuda bakanlıklara uyarı yapıldı.

Özellikle kamu kuruluşlarında yoğun bir şekilde kullanılan Volkswagen Passat modelinin peyderpey Renault'a öncelik verilmek kaydıyla Ford ve Toyota markalarıyla değiştirilmesi istendi. Habere göre üst model kiralamalarda ise Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerin tercih edileceği öğrenildi.

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