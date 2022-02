Mahsur kalan Çorumlu TIR şoförü Ukrayna’da yaşadıklarını anlatıyor! 

TEK DERDİMİZ ONLARI SAĞ SALİM AİLELERİNE KAVUŞTURMAK

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, bölgeye yükü götüren Türk TIR şoförlerini de etkiledi. Ukrayna’nın Odessa şehrinde mahsur kalan şoförler firmalarını arayarak acil yardım çağrısında bulundu. Şato Lojistik ve Deniz Mill Lojistik Firma Operasyon Sorumlusu Nuri Derinöz, Çorum’dan Ukrayna’ya yük götüren toplam 3 araçlarının Ukrayna’nın Odessa şehrinde mahsur kaldığını açıkladı.

Tırların Donetsk şehrinden Adapazarı’na yük getireceğini fakat savaşın başlamasıyla mahsur kaldığının altını çizen Derinöz, “Şoför arkadaşlarımızla iletişim kurduk. Can ve mal güvenlikleri yok. Erzak sıkıntısı yaşıyorlar. Bölgede 250’ye yakın Türk TIRı var ve hepsi savaşın ortasında kalmış durumdalar.Tek derdimiz onları sağ salim ülkemize getirmek ve ailelerine kavuşturmak “ dedi.

HERKES AVİNE GİTMEK İÇİN CAN ATIYOR

Öte yandan Adessa şehrinde mahsur kaldıklarını anlatan TIR şoförü Yusuf Sezen ise yaptığı canlı telefon bağlantısında “ herkes evine gitmek için can atıyor. Buradan Türk yetkililerine seslenmek istiyoruz hiçbir can güvenliğimiz yok, biz burada 250 şoförüz ve 250 TIR var. Aş ekmek bulamıyoruz. Uçaklar havada bomba atıyor ve tek yapabildiğimiz tek şey tırların altına saklanmak“ dedi. Anlatım sırasında hava bombardımanı nedeniyle tır şoförünün konuşmasını yarıda kestiği görüldü.



(Yusuf ÇINAR)