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Mahsur kalan balıkçıları AFAD kurtardı

Çorum'da Obruk Baraj gölünde botları arızalanan 2 balıkçı mahsur kaldığı bölgeden AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Güncel 28.01.2021, 14:59
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Mahsur kalan balıkçıları AFAD kurtardı

Olay, merkeze bağlı Kumçelteği köyü karşısında meydana geldi. 
Edinilen bilgilere göre, İsmet Kavukçu ve Hamit Akkaya adlı balıkçılar avlanmak için bot ile Obruk Baraj Gölüne açıldı. Balıkçıların botu bir süre sonra arızalandı. Arızalanan botta mahsur kalan balıkçılar jandarmayı arayarak yardım istedi. 
Bunun üzerine bölgeye Jandarma ile birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri baraja botla açılarak yaptığı aramada mahsur kalıp botları sürüklenen balıkçılara ulaşıp kurtardı. 
Her iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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