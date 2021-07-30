Mahsuni Şerif Parkı’nda türkü ziyafeti 

Her hafta belli bir bölgede çekimi yapılan program bu hafta Aşık Mahsuni Şerif Parkı’nda gerçekleştirildi. Çorum’un tanınmış sanatçılarından Arif Sadeçolak ve ekibinin yer aldığı “Gönül Dilinden” programı önceki akşam Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye birim amirleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Aşık Mahsuni Şerif Parkı’nda gerçekleştirildi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konsere halkın ilgisi yoğun oldu.

Çorum Web TV sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan program, türkü severlere doyumsuz bir akşam yaşattı. Aşık Mahsuni Şerif Parkı’nı dolduran vatandaşlar türkülere eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

