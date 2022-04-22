Mahsuni Şerif Parkı’nda 23 Nisan Çocuk Şenliği yapılacak

Eğitim Sen olarak bilimsel, laik, özgür düşüncenin izinde ve düşlerin peşinde olduklarını kaydeden Önemli, “Eğitim Sen Çorum Şubemizin geleneksel olarak düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenlikleri iki yıllık pandemi kısıtlamasının ardından kaldığı yerden devam ediyor, çocuklarımızla bir araya geliyoruz” diyerek, yarın (23 Nisan 2022 Cumartesi) saat 16.00’da Mahsuni Şerif Parkı’nda yapacakları çocuk şenliğinde müzik dinletileri, halk oyunları, yarışmalar, yüz boyama etkinliği gibi birçok etkinliğin çocukları beklediğini söyledi.

Bilimin, sanatın, sporun, özgür düşüncenin olduğu yerde şiddet, taciz, istismar değil insan haklarına saygı, sevgi, barış ve demokrasinin yeşerdiğini kaydeden Önemli, “Bu inancımız ve umudumuz ile çocuklarımız için başka bir dünya mümkündür diyoruz. Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliğimize tüm çocuklarımızı davet ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

