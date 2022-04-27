Mahsuni Şerif Parkı şenlendi

Mahsuni Şerif Parkı’nda yapılan şenlik programına çocukların ve velilerin ilgisi oldukça yoğundu. Davullu-zurnalı halk oyunları, palyaço ile oyunlar, yüz boyama gibi bazı etkinliklerin yer alacağı şenlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe; Eğitim Sen Çorum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Beyaz, siyasi parti temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Etkinlikte konuşan Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 yılında açılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102.yılı kutlanıyor. Ülkemizde çocukların yaşadığı sorunlar ve karşı karşıya kaldığı tehlikeler her geçen gün artıyor” dedi.

“Çocuklarımızın karşı karşıya olduğu tüm tehditlere, onların haklarına yönelik her türlü saldırıya ve yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz” diye konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Beyaz, çocukların yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretilirse 23 Nisan’ın gerçek bir bayram olarak kutlanacağını söyledi.

Türkiye’de çocukların karşı karşıya kaldığı vahim tabloyu değiştirmenin tek koşulunun gerçek anlamda halkların egemenliğine dayalı, laik, demokratik ve bağımsız bir ülke mücadelesinin başarıya ulaşmasıyla mümkün olduğunu söyleyen Beyaz, Eğitim Sen olarak, tüm çocukların eğitim hakkından eşit koşullarda ve kendi anadillerinde yararlanabildiği, çocuk ve gençlerimizin gelecek kaygısı duymadan barış içinde kardeşçe yaşayabileceği, tek bir kişinin değil gerçek anlamda halkın egemen olduğu bir ülke için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından diğer etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.



(Volkan SINAYUÇ)

