Mahmut Yılmaz vefat etti
Güncel 22.11.2021, 21:48
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Ağcağız Köyü’nden gelme merhum Mehmet Yılmaz ve Satı Yılmaz’ın oğlu, Fatma Yılmaz’ın eşi, Ali Ekber Yılmaz’in babası, Haydar Yılmaz, Satı Gergin, Kezban Tuncel, Hatice Zabar’ın abisi Mahmut Yılmaz vefat etti.
Merhumun cenazesi yarın (23 Kasım 2021 Salı) saat 13.00’de Hacı Bektaş Vakfı’ndan alınacak ve Ağcağız Köyü’nde toprağa verilecektir.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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