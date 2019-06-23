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Mahmut Şamlı’nın oğlu Murat dünyaevine girdi

Çorum’un tanınmış iş insanlarından Mahmut Şamlı’nın oğlu Murat Şamlı, Beyza ile hayatını birleştirdi.

Mahmut Şamlı’nın oğlu Murat dünyaevine girdi

Çorum’un tanınmış iş insanlarından Mahmut Şamlı’nın oğlu Murat Şamlı, Beyza ile hayatını birleştirdi.

23 Haziran 2019 Pazar 21:50
Mahmut Şamlı’nın oğlu Murat dünyaevine girdi

Genç çiftin düğünü, Cumartesi günü saat 19.30’da Anitta Otel’de yapıldı. Çorum Nüfus Müdürü Aziz Önal’ın kıydığı nikâhta genç çiftin şahitliklerini Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cumhur Özkuyumcu ve Ali Çelik yaptı. Nikâh töreninde genç çiftin evlilik cüzdanını, iş insanı-sanayici İlhan Çenesiz verdi. TRT Sanatçısı Çiğdem Gürdal’ın da sahne aldığı düğün töreninde davetliler gönüllerince eğlendi.

Samsunlu Özeren ailesinin kızları Beyza psikolog, İngilizce işletme mezunu olan Murat Şamlı ise işadamı.

ÇORUM HABER, Şamlı ve Özeren ailelerini kutlar, Beyza ile Murat’a ömür boyu mutluluklar diler.

(Taner ŞİMŞEK)

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