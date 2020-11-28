Son Dakika

Mahmut Gökeşme kayınpederini kaybetti

Çorum’un tanınmış işadamlarından, Erdem Otomotiv ve Rulman firması sahibi Mahmut Gökeşme’nin kayınpederi, DSİ’den emekli Hilmi Yücel (85) hayatını kaybetti.

Güncel 28.11.2020, 10:56 28.11.2020, 10:58
306
Mahmut Gökeşme kayınpederini kaybetti

Sanayi’de Hakan Ticaret firması sahibi Hakan Yücel’in babası, Gökhan Gökeşme’nin dedesi olan Hilmi Yücel’in cenazesi, bugün saat 13.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak saat 13.30’da Ulumezar’da toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 28 Kasım 2020
İmsak 06:05
Güneş 07:34
Öğle 12:33
İkindi 15:00
Akşam 17:22
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@