Mahmut Gökeşme kayınpederini kaybetti
Çorum’un tanınmış işadamlarından, Erdem Otomotiv ve Rulman firması sahibi Mahmut Gökeşme’nin kayınpederi, DSİ’den emekli Hilmi Yücel (85) hayatını kaybetti.
Güncel 28.11.2020, 10:56 28.11.2020, 10:58
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Sanayi’de Hakan Ticaret firması sahibi Hakan Yücel’in babası, Gökhan Gökeşme’nin dedesi olan Hilmi Yücel’in cenazesi, bugün saat 13.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak saat 13.30’da Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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