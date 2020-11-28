Mahmut Gökeşme kayınpederini kaybetti

Sanayi’de Hakan Ticaret firması sahibi Hakan Yücel’in babası, Gökhan Gökeşme’nin dedesi olan Hilmi Yücel’in cenazesi, bugün saat 13.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak saat 13.30’da Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.