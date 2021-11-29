Mahmut Atalay’ın eşi Perihan Atalay vefat etti
Güncel 29.11.2021, 09:41
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Dünya ve Olimpiyat şampiyonu merhum Mahmut Atalay’ın eşi Perihan Atalay (83) vefat etti.
Müberra, Serdar ve Meliha’nın anneleri Perihan Atalay, yaşamını devam ettirdiği Ankara’da önceki gün hayatını kaybetti.
Perihan Atalay’ın cenazesi bugün İkindi namazını müteakip doğup büyüdüğü Çorum’un Mecitözü ilçesi Söğütyolu (Danın-Zennun) köyünde köy kabristanlığına defnedilecek.
ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan Rahmet, Yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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