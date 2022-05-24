Mahkumların Covid-19 izinleri 2023'e uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında alınan kararları açıklamak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

AÇIK CEZAEVİ İZNİ UZATILDI

Erdoğan: “31 Mayıs 2022’de süresi sona eren yeni tip koronavirüs izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

