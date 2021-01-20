Mahir Ünal’dan ziyaretler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal kongrenin hemen ardından ilk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir süre görüşen Mahir Ünal’ın ziyaretine AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahleatcı, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, eski AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ile bazı partililer de katıldı.

Mahir Ünal’a nazik ziyareti için teşekkür eden ve ilimizin sanayisi hakkında bilgi veren TSO Başkanı Başaranhıncal da günün anısına kendisine bazı hediyeler takdim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal daha sonra ise Çorum Valiliği’ne geldi. Burada Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcıları ve bazı kurum müdürleri tarafından çiçeklerle karşılanan Mahir Ünal herkesle selamlaştıktan sonra makama geçti. AK Parti Kırşehir Milletvekili ve Çorum Koordinatörü Mustafa Kendirli’nin de hazır bulunduğu ziyarette Mahir Ünal’a ilimiz hakkında kısa bir brifing verildi. Vali Çiftçi ziyaret anısına Ünal’a içerisinde Çorum leblebisi bulunan bir hediye verdi.

Mahir Ünal daha sonra Çorum Belediye Başkanlığı’na geçti. Burada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerince karşılanan Ünal, makama geçerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Çiftçi’nin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aşgın tarafından Mahir Ünal’a ziyaret anısına hediye takdimi yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal son ziyaretini ise yeniden göreve seçilen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya yaptı. AK Parti İl Başkanlığı önünde partililerce çiçekle karşılanan Mahir Ünal ve beraberindeki heyet daha sonra yeni İl Başkanlığı binasını da gezdi.

Yeniden göreve seçilen Yusuf Ahlatcı’yı bir kez daha tebrik eden Ünal, yeni yönetimine de başarı dileklerini sundu. AK Parti İl Başkanlığı’ndaki çalışmalar hakkında da bilgi alan Ünal’a ziyaret anısına Türk Bayrağı motifli tablo hediye edildi.

(Haber Merkezi)