Mahir Odabaşı’nın ilk kitabı “Mahirane Söylemler” çıktı
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı yıllardır hazırlığını yaptığı ilk kitabını çıkardı.
Güncel 22.02.2022, 17:35
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Anne ve babalar ile büyüklerin çocuklarına öğütlerinin bulunduğu “Mahirane Söylemler” isimli kitap Gülnar Yayınları’ndan yayınlanarak kitap raflarındaki yerini aldı.
Osmancık Seki Köyü’nden olan ve yıllardır Çorum’da okullarda verdiği sivil savunma eğitimleri ile tanınan Mahir Odabaşı, ÇORUM HABER’i ziyaret ederek kitabını hediye etti.
Çorum merkez ve ilçelerinde bir çok kitapçıda yerini alan kitabını anlatan Odabaşı; “Herkese dokunacak bir hisse bulunan Golaz'ın Zirvesi ağzıyla yazılmış, okuması kolay KİTABIM çıktı. Mutlaka herkese dokunacak bir cümle var. Hem okunaklı hem de dokunaklı” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
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