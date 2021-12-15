Mahfi Eğilmez’den yeni bir kitap: “Sahte Sultan”

Hititlerle ilgili çok ilgi çeken iki belgesel tarihi öykü kitabından (Anitta’nın Laneti, Hattuşa’dan Kaçış) sonra polisiye türündeki ilk romanı olan Inferis’le çok satanlar listesinde haftalarca üst sıralarda yer alan Mahfi Eğilmez’in ikinci romanı “Sahte Sultan” kitapçılardaki raflarda dün yerini aldı.

Inferis adlı romanında kamu ihalelerindeki yolsuzlukları araştıran bir maliye müfettişini, o yolsuzluklarla bağlantılı görünen cinayeti aydınlatmaya çalışan polis komiserini, aynı konuyu farklı açıdan soruşturan savcıyı ve olayların peşinden koşan bir gazeteciyi nefes nefese bir takip içinde buluşturan Mahfi Eğilmez, ikinci romanında On dokuzuncu yüzyılda padişahın davetiyle İstanbul’a gelmiş bir İtalyan ressamın, kayıp olduğu düşünülen gizemli tablosunun peşine düşüyor.

Şans eseri bulunduktan seksen yıl sonra sergilenmek üzere Londra’ya gönderilen tablo, acaba gerçek mi? Sahte mi? Bu olayın arkasındaki karanlık ağın ucu en yüksek yerlere kadar uzanmaktadır.

Avukatlığa başlamanın eşiğindeki Murat, Avukat Rüya, Savcı Koray ve Komiser Tarık, farklı yönlerden başladıkları ve sonra güç birliği içinde sürdürdükleri araştırmaları sonunda gerçeğe ulaşacaklar mı? Birbi¬riyle iç içe birçok karmaşık ilişkinin her anını kuşattığı olaylar zincirinin düğümü çözülebilecek mi?

Heyecan, gerilim ve sürprizlerle dolu bir polisiye roman dün okuyucusuyla buluştu. (Ali ALAKOÇ)

