Mahfi Eğilmez, 2. Polisiye romanı ile büyük ses getirdi

Çorumlular olarak, Çorum’un fahri hemşehrisi Mahfi Eğilmez’le, bugünlerde bir kez daha övünç duyuyoruz. Zira, Eğilmez’in Aralık 2021’de Remzi Kitabevi’nden çıkan “Sahte Sultan” isimli ikinci polisiye romanı, yazın dünyasının gündemi oldu.

Dünya Gazetesi’nin Kitap Kültür-Yaşam ekinde Handan Sema Ceylan, Eğilmez’in yeni romanını tanıtırken, Dünya’nın “Hafta” ekinde ise, Mahfi Eğilmez’le Burcu Göksüzoğlu’nun geniş bir röportajı yer aldı. Handan Sema Ceylan’ın yazısını ve Burcu Göksüzoğlu’nun röportajının kupürlerini okurlarımıza sunuyoruz.

Gazeteniz ÇORUM HABER, Mahfi Eğilmez’in kitabının çıkışını 16 Aralık 2021 tarihinde geniş biçimde okurlarına duyurmuştu. Bu arkada Eğilmez, dostu Mehmet Yolyapar’a kitabını imzalayarak göndermiş bulunuyor. (Haber Merkezi)

